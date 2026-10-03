मसूरी में जाम के बीच मामूली टक्कर के बाद कार चालक ने स्कूटी सवार को पीटा

जागरण संवाददाता, मसूरी। शहर के लाइब्रेरी बाजार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक सामने एक स्कूटी और कार की हल्की टक्कर हो गई। तैश में आए कार चालक ने स्कूटी सवार को सड़क पर लिटाकर खूब धुन दिया और सभी लोग तमाशा देखते रहे या वीडियो बनाते रहे।

घटना शनिवार शाम की है। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद चर्चा में आग गया है। बता दें कि मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ होने पर इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। आए दिन इस तरह के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते हुए दिखाई देते हैं।