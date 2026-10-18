मसूरी में छुट्टियों का आनंद: दिन में सामान्य, शाम को बाजारों में पर्यटकों की रौनक

जागरण कार्यालय, मसूरी। चार दिनों की छुट्टियों का मसूरी व समीपवर्ती पर्यटक स्थलों पर पहुंचे पर्यटक यहां के खुशगवार मौसम और सुबह शाम की हल्की ठंड का बखूबी आनंद ले रहे हैं। रविवार को भी पर्यटकों की आमद जारी रही लेकिन जो पर्यटक यहां पहले आये थे उनका अपने शहरों की ओर लौटना भी जारी रहा।

रविवार को सुबह से लेकर दिन ढलने तक मसूरी का यातायात सामान्य ही रहा और जाम जैसी स्थिति ज्यादा नहीं रही, लेकिन दिन ढलते ही अचानक किंक्रेग-गांधी चौक- कैम्पटी रोड़ पर जाम लगना शुरू हो गया। कुलड़ी बाजार व लाइब्रेरी बाजार में शाम को अचानक पर्यटक उमड़े और मालरोड़ भी पर्यटकों से गुलजार हो गयी। मध्य रात्रि तक पर्यटक बाजारों व मालरोड़ पर घूमते रहे। दिन भर कैम्पटी फॉल, भट्टा फॉल, गनहिल, लाल टिब्बा, चार दुकान, जॉर्ज एवरेस्ट, अटल उद्यान, धनोल्टी, सुरकण्डा देवी मंदिर, बुराशंखण्डा पर्यटकों से गुलजार रहे।