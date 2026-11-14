74 देशों में 43 करोड़ यूजर प्रभावित, लेकिन उत्तराखंड में नहीं पड़ा माइक्रोसॉफ्ट में आई खराबी का असर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। माइक्रोसॉफ्ट की विश्वभर में सेवाओं के ठप होने का असर उत्तराखंड में नजर नहीं आया है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण (आइटीडीए) द्वारा एक वर्ष पूर्व ही निजी एजेंसियों से नाता तोड़ नेशनल इंफारमेटिक्स सेंटर के जरिये ही अपनी सेवाएं संचालित कराने की व्यवस्था की है। ऐसे में यहां सभी सेवाएं सुचारू चलती रही।

प्रदेश में इस समय सारा तकनीकी कार्य आइटीडीए देखती है। आइटीडीए ने गत वर्ष केंद्र सरकार से सभी सेवाएं जोहो के जरिये संचालित कराने का निर्णय लिया था। जोहो एक भारतीय कंपनी है जो क्लाउड आधारित सेवाएं मुहैया कराती है। साथ ही यह एनआइसी के साथ मिलकर मेल और आफिस टूल्स पर काम करती है।