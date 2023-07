Congress Meeting: मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं संग की बैठक, लोकसभा चुनाव पर है नजर!

Congress Meeting आज दिल्ली में उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने अहम बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 पर मंथन हुआ। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियां अब शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश के बाढ़ जैसे हालात पर भी चर्चा की गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाढ़ प्रभावितों की मदद करने की अपील की है।

मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं संग की बैठक, लोकसभा चुनाव पर है नजर!

नई दिल्ली, पीटीआई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। आज गुरुवार को उत्तराखंड के शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पर ये मुलाकात हुई। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस मुलाकात में शामिल थे। इस दौरान बैठक भी की गई। बैठक में भाग लेने वाले उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पीसीसी अध्यक्ष करण महरा और राज्य के एआईसीसी प्रभारी देवेंद्र यादव शामिल थे। खरगे और राहुल गांधी ने की नेताओं संग बैठक बैठक में एसीसी महासचिव संगठन के.के. वेणुगोपाल और सभी एसीसी सचिव भी उपस्थित थे। उत्तराखंड के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने बैठक की। उत्तराखंड के कांग्रेसी नेताओं के साथ इन्होंने राज्य की स्थिति पर चर्चा की और बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए। आपदा प्रभावितों की मदद करें इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस हिमालयी राज्यों के पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण को ध्यान में रख कर ही कांग्रेस पहले भी काम कर रही थी और आगे भी करती रहेगी। मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए कांग्रेस आगे आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। 'कांग्रेस राज्य के लोगों की आवाज उठाती रहेगी' बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है और उसे पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के लोगों की आवाज उठाती रहेगी। बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। सड़कें दरक रही हैं और साथ ही नदियां उफान पर हैं।

Edited By: Swati Singh