कंचन जदली की लाटि आर्ट से समुद्र मंथन की झलक, अमित शाह को भेंट प्रतीक चिह्न से उत्तराखंड की लोक कला को मिली खास पहचान

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड की लोककला अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही है। परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें समुद्र मंथन का प्रतीक चिह्न भेंट किया।

इसे देहरादून की कंचन जदली ने अपनी लाटि आर्ट के माध्यम से तैयार किया है। 10 बाय 16 आकार की इस कलाकृति को आकर्षक गोल्डन रंग दिया गया है। कंचन की मां शशि जदली ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रतीक चिह्न बनाने का आर्डर मिला था। कंचन इससे पहले भी अपनी कला के जरिये विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं। वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस पहाड़ी टोपी को पहना था, उस पर ब्रह्मकमल का प्रतीक चिह्न कंचन ने ही डिजाइन किया था।

वहीं, नवंबर 2023 में उत्तराखंड आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने वीडियो काल कर उनसे लाटि की कलाकृति भेजने का आग्रह किया था। इसके बाद कंचन ने ब्रह्मकमल और मोनाल के प्रतीक चिह्न धौनी के दिल्ली स्थित आवास पर भेजे।

लाटि के जरिये पहाड़ से जोड़ रहीं मूल रूप से पौड़ी जिले के जयहरीखाल विकासखंड स्थित बिल्टिया गांव निवासी कंचन ने नवंबर 2020 में लाटि आर्ट की शुरुआत की थी। उनका मकसद प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी बोली-भाषा और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। इसके लिए उन्होंने ''''लाटि'''' नाम का कार्टून चरित्र गढ़ा।