अमित शाह ने बढ़ाया सीएम धामी का कद, देहरादून में भाजपा की उपलब्धियों पर लगी मुहर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्योत्सव के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को जिस तरह प्रमुखता दी, उसके राजनीतिक मायने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं।

शाह ने राज्य निर्माण का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, विकास की दिशा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जोड़ी और वर्तमान उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बार-बार धामी सरकार के फैसलों का जिक्र किया। इस तरह उन्होंने भाजपा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया।

बार-बार धामी सरकार के फैसलों का जिक्र शाह के भाषण में धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड में इसे लागू करने के फैसले को राष्ट्रीय उदाहरण बताते हुए उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।