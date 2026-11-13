उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी का बड़ा ऐलान, राज्य की लखपति दीदियों को मिलेगी 20-20 हजार की प्रोत्साहन राशि

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित 70,876 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को सरकार 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। अब तक समूहों से जुड़ी 5,20,989 महिलाओं में से 3,10,994 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यानी इन्हें सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी हो रही है।

जल्द ही शेष महिलाएं भी इस श्रेणी में आ जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। अगले माह से प्रोत्साहन राशि 10-10 हजार रुपये की दो किस्तों में लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी।



मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लखपति दीदियों को आजीविका संवर्द्धन, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निश्चय किया गया है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों के अलावा आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में भी सरकार जल्द ही वृद्धि करने जा रही है।

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना मुख्यमंत्री ने नाम लिए बगैर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके एक नेता (राहुल गांधी) यहां आए और बोले कि नकल के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उत्तराखंड में 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा गया।