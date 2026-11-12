हरिद्वार कुंभ को एतिहासिक बनाने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने सीएम धामी से की चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष जगद्गुरु स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की। इस दौरान कुंभ की तैयारियों, व्यवस्थाओं और आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने कहा कि लगभग 84 वर्ष बाद हरिद्वार के अर्धकुंभ और उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ के बीच एक वर्ष का अंतर होने से उत्तराखंड को कुंभ को विशेष भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर मिला है। हालांकि, इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और सरकार के सामने कुंभ की व्यवस्थाओं के साथ चुनावी जिम्मेदारियों को भी पूरी क्षमता से निभाने की चुनौती रहेगी।