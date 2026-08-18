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हरिद्वार कुंभ में आस्था के ज्वार के साथ तकनीक का भी होगा समागम, पूरे क्षेत्र की होगी जीआईएस मैपिंग

By Vikas Gusain Edited By: Ashish Mishra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:00 AM (IST)

उत्तराखंड में अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा, सुरक्षा और सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सके।

हरिद्वार कुंभ में आस्था के ज्वार के साथ तकनीक का भी होगा समागम।

हरिद्वार कुंभ में आस्था के ज्वार के साथ तकनीक का भी होगा समागम।

HighLights

  1. कुंभ क्षेत्र की जीआईएस मैपिंग से भीड़ प्रबंधन में मदद।

  2. श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल लास्ट एंड फाउंड पोर्टल बनेगा।

  3. बहुभाषी मोबाइल ऐप से मिलेगी यात्रा संबंधी जानकारी।

विकास गुसाईं, देहरादून। उत्तराखंड में अगले वर्ष हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का जोर ऐसा डिजिटल तंत्र विकसित करने पर है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा, आवागमन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। इसके लिए पूरे कुंभ क्षेत्र की जीआईएस मैपिंग कराने के साथ ही भीड़ प्रबंधन और निगरानी की तकनीक को मजबूत किया जाएगा।

उत्तराखंड में अगले वर्ष होने वाले कुंभ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था व प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इस बार सरकार का डिजिटल कुंभ पर जोर है।

इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकास्ट) मिल कर कार्य कर रहे हैं। यूकास्ट पूरे कुंभ क्षेत्र की जीआइएस मैपिंग करेगा तो आईटीडीए को वेबसाइट बनाने और अन्य एप्लीकेशन को विकसित करने का जिम्मा दिया गया है।

यूकास्ट इस समय 150 वर्ग किलोमीटर कुंभ क्षेत्र की जीआइएस आधारित मैपिंग से प्रमुख घाटों, पार्किंग स्थलों, मार्गों, प्रवेश और निकास बिंदुओं समेत महत्वपूर्ण स्थानों का डिजिटल डाटा तैयार कर रहा है। इससे आवश्यकता के अनुसार श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने और भीड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी में मदद मिलेगी। यूकास्ट की वरिष्ठ विज्ञानी डा सुषमा गैरोला का कहना है कि क्षेत्र को 32 सेक्टर में बांटते हुए यह कार्य किया जा रहा है।

डिजिटल लास्ट एंड फाउंड से मिलेगी मदद

कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के सामान और अपनों से बिछड़ने की समस्या के समाधान के लिए डिजिटल लास्ट एंड फाउंड पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से खोई वस्तुओं और बिछड़े लोगों की जानकारी दर्ज करने और उन्हें खोजने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

डिजिटल पहचान और बहुभाषी एप

कुंभ में डिजिटल आईडी सिस्टम लागू करने की भी तैयारी है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुभाषी मोबाइल एप तैयार किया जाएगा। एप पर कुंभ क्षेत्र से जुड़ी आवश्यक जानकारियां, मार्ग, प्रमुख स्थल और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की योजना है।

तकनीक बनेगी श्रद्धालुओं की मददगार

सरकार का उद्देश्य कुंभ को केवल तकनीकी रूप से आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए करना है। जीपीएस मैपिंग, डिजिटल पहचान, भीड़ प्रबंधन, निगरानी और बहुभाषी एप जैसे उपायों के जरिये कुंभ को सुविधाजनक और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

डिजिटल कुंभ के लिए विभिन्न विभाग मिल कर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। -आलोक कुमार पांडेय, निदेशक, आईटीडीए।