    Rishikesh: दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण से पाया मुकाम, सहायक लेखाकार किरन नेगी बनीं सांख्यिकी अधिकारी

    By Gaurav Mamgain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    ऋषिकेश की किरन नेगी ने दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण से सफलता प्राप्त की है। पहले यूकेपीएससी परीक्षा में सहायक लेखाकार बनीं और अब सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनी हैं। नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद, उन्होंने पढ़ाई के लिए समय निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नियुक्ति-पत्र सौंपा और उनके प्रयासों की सराहना की। किरन के पति देहरादून में पीएफ अधिकारी हैं।

    भानियावाला निवासी किरन नेगी।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश:यदि लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति व समर्पण हो तो असंभव कुछ भी नहीं। भानियावाला निवासी किरन नेगी ने इसे साबित कर दिखाया।

    पहले बनी सहायक लेखाकार 

    किरन पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की परीक्षा में सफलता हासिल कर सहायक लेखाकार बनी और अब उन्होंने सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा में सफलता हासिल की है।

     जुटी रहीं तैयारी में

    किरन नेगी ने बताया कि कि डेढ़ वर्ष पहले वह कृषि विभाग में सहायक लेखाकार बनी। वह सेवा के दौरान भी उच्च परीक्षाओं के लिए तैयारी में जुटी रहीं।

    समर्पण से किया अध्ययन 

    उन्होंने कहा कि विवाहित होने के कारण उनके लिए नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें जब-जब समय मिला, पूरे समर्पण से अध्ययन को समय दिया।

    • कहा कि हाल ही में यूकेपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद पर उनका चयन हुआ है।

    सीएम ने की सराहना

    वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किरन नेगी को नियुक्ति-पत्र सौंपकर उनके प्रयासों की सराहना की। बता दें कि किरन के पति देहरादून स्थित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में पीएफ अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

