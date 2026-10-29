खेल महाकुंभः मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं स्थगित, जल्दी घोषित होंगी नई तारीखें

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। खेल महाकुंभ-मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी-2026 के तहत शुक्रवार से एक नवंबर तक प्रस्तावित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं। इनमें एथलेटिक्स, कबड्डी और पिट्टू की स्पर्धाएं शामिल हैं।

प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अब नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। प्रतियोगिताएं स्थगित होने से इनमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को नई समय-सारिणी जारी होने का इंतजार करना होगा।

संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अजय अग्रवाल ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी दी है। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं ग्रुप-17 के अंतर्गत आयोजित होनी थीं।