नाराज होकर मायके चली गई थी पत्नी, शकी पति के सिर चढ़ा खून... बेरहमी से की हत्या

संवाद सूत्र, कालसी। जौनसार-बावर के कोरू खत के कचटा गांव में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या शक में की थी। वहीं घटना के बाद फरार मनोज को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपित पति मनोज पत्नी नीलम के चरित्र पर शक करता था। कुछ समय पहले भी पति- पत्नी के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था। पति के पीटने पर नीलम जागड़े पर्व में नाराज होकर अपने मायके लखवाड़ चली गई थी। पति के मनाने के बाद ससुराल आ गई थी।

हत्या का मुकदमा नायब तहसीलदार रविंद्र असवाल ने बतायाक कि आरोपित पति मनोज पुत्र बलिया दास निवासी कचटा के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना के बाद से फरार आरोपित मनोज को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों की तत्परता से पुलिस को काफी मदद मिली। रजिस्ट्रार कानूनगो जयलाल शर्मा ने कहा पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।