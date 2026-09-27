जागरण फिल्म फेस्टिवल: अपनी बोली-भाषा को बचाइए, यही हमारी पहचान - सचिन

जागरण संवाददाता, देहरादून। भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, संस्कार और पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाली कड़ी है। उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊंनी जैसी लोकभाषाओं को बचाने के लिए बच्चों को बचपन से अपनी मातृभाषा से जोड़ना जरूरी है।

अपनी भाषा से दूर होने पर व्यक्ति अपनी जड़ों से भी दूर हो सकता है। यह बात अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक सचिन पिलगांवकर ने शनिवार को सिल्वर सिटी सिनेमाज में जागरण फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन आयोजित संवाद सत्र में कही।

''''नदिया के पार'''' के चंदन समेत ''''गीत गाता चल'''' और ''''आंखों के झरोखे से'''' जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके सचिन ने कहा कि कला की कोई भाषा नहीं होती। उन्होंने मराठी के साथ हिंदी और कन्नड़ में भी काम किया है। बताया कि वह और उनकी पत्नी घर में मराठी बोलते हैं, इसलिए उनकी बेटी भी मराठी बोलती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी परिवारों को बच्चों से गढ़वाली और कुमाऊंनी में संवाद करना चाहिए, ताकि बोली के साथ लोक संस्कृति और परंपराएं भी आगे बढ़ें।

इस दौरान दर्शकों के सवालों का जवाब देकर जिज्ञासा शांत की। वही,दर्शकों के गीत की फरमाइश पर उन्होंने बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती ये नदियां और तुम सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। गीत सुनाने के दौरान जैसे वे मंच पर खड़े हुए दर्शकों की तालियों से थियेटर गूंज उठा। सत्र का संचालन सृष्टि ने किया, जबकि नवनीत गैरोला ने संवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाई।