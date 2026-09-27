जागरण फिल्म फेस्टिवल: गढ़वाली की ध्वनि ने खींचा, इसलिए गढ़वाल में ही बनाई फिल्म

जागरण संवाददाता, देहरादून। जागरण फिल्म फेस्टिवल में ‘जग्गू एंड मागाहारी’ देखने के बाद दर्शकों ने फिल्म के निर्देशक सुदीप सोहनी से संवाद किया।

मध्य प्रदेश के रहने वाले निर्देशक से दर्शकों ने जब उनकी यात्रा और उत्तराखंड से जुड़ाव के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव रहा है और गढ़वाली भाषा की ध्वनि उन्हें इतनी आकर्षित करती है कि उन्होंने तय किया कि फिल्म गढ़वाल में ही बनाई जाएगी।

गढ़वाली परिवेश और भाषा में ढाला बताया कि फिल्म की कहानी पर उन्होंने लंबे समय तक कलाकारों और टीम के साथ बैठकर चर्चा की। कहानी को पहले हिंदी में समझा और फिर उसे गढ़वाली परिवेश और भाषा में ढाला गया।