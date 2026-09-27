जागरण फिल्म फेस्टिवल: पहाड़ की धड़कन, कलाकारों का संघर्ष देख भर आईं दर्शकों की आंखें

जागरण संवाददाता, देहरादून। ढोल की थाप शुरू हुई तो सिल्वर सिटी सिनेमाज का माहौल जैसे पहाड़ की चौखट में बदल गया। नगाड़ा ढोल के साथ रणसिंघा की गूंज के बीच पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते कलाकारों को देखकर दर्शक कभी तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते दिखे तो कभी पर्दे पर चल रही कहानी में खो गए।

जब फिल्म ने इन कलाकारों की मेहनत, संघर्ष और लोकनृत्य छोलिया को बचाए रखने की चिंता दिखाई तो कई दर्शक भावुक भी हो उठे। जागरण फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन यति वंदना त्रिपाठी की निर्देशित ‘रागा एंड रिलिक्स’ ने दर्शकों को कुमाऊं की उस लोकपरंपरा से रूबरू कराया, जो समय के साथ बदलते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ी है।

1200 कलाकार जुड़े फिल्म में कुमाऊं खासतौर पर पिथौरागढ़ में छोलिया की बदलती यात्रा को बेहद करीब से दिखाया गया। कभी छोलिया महोत्सव में महज पांच टीमें हिस्सा लेती थीं, लेकिन आज करीब 1200 कलाकार इससे जुड़े हैं और देश-विदेश तक अपनी प्रस्तुति पहुंचा रहे हैं।

फिल्म का सबसे भावुक पक्ष कलाकारों की जिंदगी और उनका समर्पण रहा। सीमित संसाधनों के बीच अभ्यास करते कलाकार, अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की चिंता और बदलते दौर में छोलिया के सामने खड़ी चुनौतियां पर्दे पर सामने आईं। इन दृश्यों के दौरान सभागार में कई दर्शक शांत होकर फिल्म देखते रहे। प्रस्तुति के जीवंत दृश्यों पर तालियां गूंजीं तो संघर्ष के दृश्यों ने उन्हें भीतर तक छुआ।