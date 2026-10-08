देहरादून में इंडिया गठबंधन का 'लोकतंत्र बचाओ-वोट बचाओ' मार्च, चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग

जागरण संवाददाता, देहरादून। मतदाता अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने गुरुवार को देहरादून में ‘लोकतंत्र बचाओ-वोट बचाओ’ संयुक्त मार्च निकाला।

प्रदर्शनकारियों ने आठ अक्टूबर को लोकतंत्र के इतिहास का ‘काला दिवस’ बताते हुए चुनाव आयोग से मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।

महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन, राजपुर रोड से जुलूस के रूप में गांधी पार्क पहुंचे। यहां इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि भी मार्च में शामिल हुए।

इसके बाद नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता घंटाघर पहुंचे, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। बाद में मार्च डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया।

मतदाता सूची से हटे नामों की समीक्षा की मांग

महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और आम मतदाता के वोट के अधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटता है तो उसकी पारदर्शी समीक्षा कर उचित समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन आगे भी संघर्ष जारी रखेगा।

सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेता इंद्रेश मैखुरी ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों की समीक्षा करने और पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की मांग की।

कामरेड समर भंडारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर गठबंधन की ओर से उठाए जा रहे सवालों का उल्लेख किया। सीटू के लेखराज ने कहा कि चुनाव आयोग की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एकजुट हैं।