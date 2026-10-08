देहरादून ट्रिपल मर्डर: पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपे गए शव, अब बयानों से जुड़ेगी वारदात की कड़ी

-मृतक दंपती के बेटे और चश्मदीदों से पूछताछ, पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े लोगों के बयान किए दर्ज

-पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपे गए तीनों शव, आरोपित राजकुमार जेल भेजा, क्षेत्र में दूसरे दिन भी खौफ

जागरण संवाददाता, देहरादून। रायपुर के विष्णुलोक कालोनी में हुए तिहरे हत्याकांड की जांच अब बयानों और घटनास्थल से मिले तथ्यों को जोड़ने की दिशा में बढ़ रही है। बुधवार को पुलिस ने मृतक बुजुर्ग दंपती के बेटे, प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए।

पुलिस वारदात से पहले, दौरान और बाद के घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। दूसरी ओर, तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए, जबकि आरोपित राजकुमार को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

पुलिस बयानों के साथ घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों का भी मिलान कर रही है। वहीं, कोरोनेशन अस्पताल में रमेश कपूर, उनकी पत्नी रजनी कपूर और घरेलू सहायिका तिलया देवी उर्फ शीला के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद तीनों शव स्वजन को सौंप दिए गए। परिवार के लोगों के लिए यह दिन बेहद भारी रहा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वजन शव लेकर रवाना हुए।

दूसरे दिन भी घर के बाहर जुटते रहे लोग वारदात के अगले दिन विष्णुलोक कालोनी में सन्नाटा और खौफ दोनों नजर आए। बुजुर्ग दंपती के घर के आसपास दिनभर लोग पहुंचते रहे। पड़ोसी घटना को लेकर चर्चा करते रहे। खासकर महिलाएं वारदात के बाद से सहमी हुई हैं।