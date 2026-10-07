देहरादून ट्रिपल मर्डर: 'मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं...' चिल्लाती रही शीला, हत्यारा पेचकस से करता रहा वार

सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। रायपुर स्थित विष्णुलोक कालोनी में बुजुर्ग दंपति के घर में हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया। जिस शीला ने बुजुर्ग दंपति की आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए अपने काम को छोड़कर दौड़ लगाई थी, वही कुछ देर बाद खुद आरोपित की दरिंदगी का शिकार हो गई।

बताया जा रहा है कि आरोपित ने शीला पर पेचकस से कई वार किए। जान बचाने के लिए शीला चीखती रही और आरोपित से अपने छोटे-छोटे बच्चों का हवाला देती रही, लेकिन आरोपित का दिल नहीं पसीजा। नहीं पसीजा आरोपित का दिल शीला आसपास के घरों में काम कर परिवार का पालन-षण करती थी। मंगलवार को भी वह बगल के घर में काम कर रही थी। इसी दौरान उसे बुजुर्ग कपूर दंपति और की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। किसी अनहोनी की आशंका में शीला काम छोड़कर नंगे पांव कपूर दंपति के घर की ओर दौड़ पड़ी।

पांच साल पहले हो चुकी है पति की मौत शीला की मौत ने उसके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। करीब पांच साल पहले ही उसके पति की मौत हो चुकी थी। पति के जाने के बाद वह मेहनत-मजदूरी कर अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। बच्चों की जिंदगी में मां ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी, लेकिन इस वारदात ने वह सहारा भी छीन लिया। अब दोनों बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है।