बढ़े काम की है UPCL की Smart Meter App, बिजली बचत के साथ मोबाइल की तरह कर सकेंगे रिचार्ज

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 16 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

अभी तक दो लाख से अधिक लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाए हैं। स्मार्ट मीटर अब घरों में बिजली की बचत के साथ-साथ करंट लीकेज की भी जानकारी देंगे, जिससे उपभोक्ता बड़े हादसों से बच सकेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं।