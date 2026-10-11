हिमालयी ग्लेशियरों का चौंकाने वाला पिघलाव: सबसे तेज गति से पीछे हट रहा खतलिंग, मिलम में बनीं झीलें

सुमन सेमवाल, देहरादून। भारतीय मध्य हिमालय के ग्लेशियरों के पीछे हटने की गति में भारी अंतर सामने आया है। 50 शोध अध्ययनों की समीक्षा में यह दर 3.7 से 88 मीटर प्रतिवर्ष के बीच दर्ज की गई।

औसत दर मुख्य पाठ में 23.23 मीटर प्रतिवर्ष बताई गई है, जबकि सारांश तालिका में 23 ग्लेशियरों का औसत 24.63 मीटर है। वाडिया हिमलाय भूविज्ञान संस्थान और यूपीईएस का यह अध्ययन हाल में डिस्कवर जियोसाइंस में प्रकाशित किया गया है।

3412 रिकार्ड से चुने गए 50 अध्ययन शोधकर्ताओं ने साइंसडायरेक्ट से 409 और स्प्रिंगर नेचर से 3003 सहित 3412 रिकार्ड जुटाए। जांच के बाद 50 अध्ययन चुने गए। इनमें उपग्रह चित्रों, रडार, डिजिटल ऊंचाई मॉडल और मैदानी मापों से ग्लेशियरों की लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और हिमरेखा में बदलाव का विश्लेषण किया गया।

कुमाऊं के मिलम ग्लेशियर का अग्रभाग वर्ष 2004 से 2014 के बीच लगभग 480 मीटर पीछे हटा। एक अध्ययन में इसके सामने 47 हिमनदीय झीलों का उल्लेख है। पिंडारी, टिपरा और गंगोत्री में भी बदलाव पिंडारी ग्लेशियर वर्ष 1976 से 2017 के बीच औसतन नौ मीटर प्रतिवर्ष पीछे हटा। वर्ष 2009-10 में यह दर 73.27 मीटर रही। टिपरा ग्लेशियर का क्षेत्रफल 1962 से 2002 के बीच 18 प्रतिशत घटा और अग्रभाग 535 मीटर पीछे हटा। बाद में इसकी दर 13.4 से बढ़कर 21.3 मीटर प्रतिवर्ष हुई। हिमरेखा 76 मीटर ऊपर गई और संचय क्षेत्र अनुपात 0.47 रहा।