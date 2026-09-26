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डर्बन स्वर्ण पदक विजेता हर्ष व्यास की ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भी रहेगी पदक पर नजर, करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

By Ankur Agarwal Edited By: Rahul Chauhan
Published: Sat, 26 Sep 2026 06:42 PM (IST)

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कराटे खिलाड़ी हर्ष व्यास डर्बन में स्वर्ण जीतने के बाद अब नवंबर में ग्लासगो में होने वाली राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कराटे खिलाड़ी हर्ष व्यास अब ग्लासगो की चुनौती के लिए तैयार हैं। नवंबर में स्काटलैंड के ग्लासगो में होने वाली राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता में हर्ष भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रतियोगिता में 34 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हर्ष का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर देश के लिए पदक जीतना है। प्रतियोगिता से पहले हर्ष ने श्री दरबार साहिब में माथा टेका व दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के पूजनीय श्रीमहंत एवं श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज से आशीर्वाद लिया।

श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज ने हर्ष को आगामी मुकाबले के लिए शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हर्ष ने कहा कि खेल में सफलता लगातार मेहनत और अनुशासन से मिलती है।

खिलाड़ी को अपनी रणनीति, तकनीक व समय निर्धारण पर लगातार काम करना पड़ता है। हार और जीत खेल का हिस्सा हैं, लेकिन प्रत्येक मुकाबला खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। हर्ष ने कहा कि उनका सपना अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए पदक जीतना है। फिलहाल उनका पूरा ध्यान ग्लासगो के मुकाबले और वहां देश का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर है।

डर्बन में लहराया था तिरंगा

हर्ष ने वर्ष 2024 में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता के वरिष्ठ कुमिते वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए।

ग्लासगो में मुकाबले की तैयारी के लिए हर्ष लंबे समय से नियमित अभ्यास के साथ शारीरिक क्षमता, तकनीक और मुकाबले की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं और वहां गति, तकनीक और सही समय पर सही निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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