उत्तराखंड में हरीश रावत के तेवरों से थमीं कांग्रेस की सांसें, चुनावी व्यूह रचना संकट में

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून। उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने और नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की व्यूह रचना दरकेगी, या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के असंतोष को साधकर या नजरअंदाज कर आगे बढ़ा जाएगा, ये सवाल कांग्रेस की परेशानी के नए कारक बन गए हैं। पार्टी के निर्णयों से असहज हरीश रावत (हरदा) ने चुनाव में मात्र चार माह का समय शेष रहते मोर्चा खोल दिया है।

तमाम वरिष्ठों को एकजुट कर भाजपा के मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस हाईकमान की ओर से तैयार चक्रव्यूह को ढाई दशक तक राज्य में पार्टी को अपने इशारों पर नचाते रहे हरदा की महत्वाकांक्षा से खुली चुनौती मिल रही है। दोनों में टकराव की ये डगर किसी मोड़ पर साथ मिलेगी या रास्ते अलग होने की नौबत आ सकती है, इसे लेकर गहराती आशंका से पार पाना पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है।

हरीश रावत ने विगत सोमवार अपनी धन्यवाद और जनसंवाद यात्रा से जिस अंदाज में पार्टी को चुनौती दी है, उससे उत्तराखंड में जीत के लिए छटपटा रही पार्टी अपने लिए मुश्किलें में इजाफा मान रही है। प्रदेश से लेकर जिलों में पार्टी के संगठन से लेकर विधानमंडल दल में वर्तमान में भी रावत समर्थकों या उन्हें पंसद करने वालों की संख्या प्रदेश में कांग्रेस के अन्य किसी भी नेता से अधिक है। राजनीति की अपनी इसी यूएसपी के सहारे ही छठवीं विधानसभा के लिए होने जा रहे चुनाव में मजबूती से खम ठोकने की उनकी इच्छा सामने आई है।

यह अलग बात है कि कांग्रेस नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जो भी महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, उनसे वह असहज रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति से खुद को दूर रख कर प्रदेश की राजनीति तक रावत का सिमटना हाईकमान को रास नहीं आया। हाईकमान और रावत के बीच संवाद में भी पहले जैसी बात अब नहीं रही।

दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई दिनों के प्रवास के बावजूद उनकी न तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भेंट हुई और न ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उन्हें मुलाकात का अवसर मिला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी जो भेंट हुई, उन्हें महज औपचारिक मुलाकात के रूप में ही देखा गया है।

दरअसल, विधानसभा चुनाव के लिए गठित समितियों में हरदा उपेक्षित रहे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उनके करीबी हैं, लेकिन अब हाईकमान की रणनीति जमीन पर उतारने के लक्ष्य को ही सर्वोपरि मानकर उनकी चहलकदमी के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर पार्टी के लोग ही सशंकित हैं।