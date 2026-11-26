राज्य ब्यूरो, देहरादून। हरिद्वार में प्रस्तावित पॉड टैक्सी (पर्सनल रैपिड ट्रांजिट) परियोजना के अलाइनमेंट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। शहर के व्यापारिक और धार्मिक लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में ट्रैक निकालने को लेकर उठी आपत्तियों के बीच अब नया रास्ता तय कर लिया गया है।

पॉड टैक्सी का विवादित हिस्सा हटाकर इसे वाल्मीकि चौक से ललतारो पुल, भीमगोड़ा होते हुए गंगनहर के किनारे से निकालने पर सहमति बनी है। मेट्रो बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में नए अलाइनमेंट पर मुहर लगा दी गई। परियोजना के बाकी रूट में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।