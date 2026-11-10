परमार्थ निकेतन में मनाया गया गोवर्धन पूजा और अन्नकूट त्योहार, प्रकृति संरक्षण का दिया गया संदेश

संवाद सूत्र, जागरण मुनिकीरेती (ऋषिकेश)। परमार्थ निकेतन में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट त्योहार मनाया गया। परमार्थ गुरुकुल के ऋषिकुमारों ने गौ पूजन और अन्नकूट पूजा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उन दिव्य संस्कारों को आत्मसात किया, जिनमें सेवा, श्रद्धा, करुणा और कृतज्ञता जीवन के अभिन्न अंग हैं।

गौमाता भारतीय संस्कृति में केवल पूजनीय नहीं, बल्कि पोषण, संवेदना, त्याग और सहअस्तित्व की प्रतीक हैं। गौ पूजन हमें प्रत्येक जीव के प्रति करुणा, सम्मान और संरक्षण का भाव विकसित करने की प्रेरणा देता है। आश्रमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों, जीवन के आधारों के प्रति हमारी कृतज्ञता और समस्त सृष्टि के साथ हमारे आत्मीय संबंधों का उत्सव है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि धरती केवल हमारे उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि हमारी माता, हमारी जीवनदायिनी और हमारी भावी पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है।

आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब गोवर्धन पूजा का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। प्रकृति की पूजा तभी सार्थक है, जब प्रकृति की रक्षा हमारे जीवन का संस्कार बन जाए।