कम हुए सोने-चांदी के दाम, तो उत्तराखंड में चमकने लगा सराफा कारोबार... ये हैं लेटेस्ट रेट

जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारों के बीच सोने-चांदी के दाम कम होने से लोगों को भी राहत मिली है। इसके चलते राजधानी दून में भी सराफा बाजार चमकने लगा है। दाम कम होने की खबर मिलते ही लोग सराफा बाजार में आभूषणों की दुकानों में पहुंचकर खरीदारी तो कोई बुकिंग कराने लगा है। जिन घरों में शादियां है या त्योहारों में जिन्हें आभूषण खरीदने हैं, वो इस समय का खासा फायदा उठाकर बुकिंग कराने पहुंचने लगे हैं।



पिछले कुछ समय से सोने-चांदी के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही थी। इसके चलते सराफा बाजार की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। त्योहार आते ही बाजार में कुछ रौनक दिखाई दी। अब पिछले एक दो दिन में सोने-चांदी के दामों में काफी गिरावट आई।

त्योहार और सहालग के समय में आभूषणों के दाम कम होते ही लोगों ने भी इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि शनिवार को दून के धामावाला, राजपुर रोड समेत अन्य सराफा बाजार में खासी रौनक दिखाई दी। आभूषणों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। सराफा कारोबारियों के मुताबिक, इस समय लोग काफी बुकिंग करा रहे हैं।

शादियों के लिए अधिक बुकिंग कराई जा रही है। उनका कहना है कि दो दिन में ही बुकिंग हर दिन के मुकाबले 30 प्रतिशत तक बढ़ी है। करवाचौथ से लेकर अन्य त्योहारों के लिए भी गले का सेट, अंगूठी समेत अन्य आभूषण खरीदे जा रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक, 17 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने के दाम डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा थे, जो शनिवार को 1.44 लाख के करीब पहुंच गए।