Gold Silver Prices Down : एक माह में सोना 7500 व चांदी का 28500 रुपये गिरा दाम, त्योहार को लेकर सराफा कारोबारी उत्साहित 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Gold Silver Prices Down सोने-चांदी के दाम तेजी से नीचे उतर रहे हैं। एक माह में 10 ग्राम सोना में 7,500 रुपये और एक किलो चांदी में 28,500 रुपये की कमी आई है। इससे सराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। कारोबारियों को करवाचौथ, धनतेरस और दीपावली के पहले कीमतें कम होने से व्यापार बेहतर होने की उम्मीद है।

22 सितंबर को दस ग्राम सोना 1,53,500 और एक किलो चांदी 2,37,500 रुपये में थी। हालांकि, इसका कोई खास असर सराफा बाजार में नहीं पड़ा था। लोग वजनदार के स्थान पर हल्के आभूषण खरीदने पर जोर दे रहे थे। हालांकि इसके बाद कीमतों में गिरावट आने शुरू हुई। 22 अक्टूबर को दस ग्राम सोना 1,46,000 और एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये में आ गई।

चौक, सिविल लाइंस, कटरा, सुलेमसराय, कोठापार्चा, नैनी, झूंसी, फाफामऊ समेत अन्य बाजारों में स्थित सराफा की दुकानों पर ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ गई है। आभूषण कारोबारियों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें करीब एक माह से निरंतर नीचे आ रही हैं।