चार करोड़ रुपये से संवरेगी प्रयागराज शहर की 56 सड़कें, दो माह में पूरा करना होगा निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की जर्जर और बदहाल आंतरिक सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी तेज हो गई है। नगर निगम की ओर से करीब चार करोड़ रुपये की लागत से 56 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

प्रत्येक सड़क पर करीब 10 लाख रुपये होंगे खर्च

इन सड़कों के निर्माण पर प्रत्येक पर 10 लाख रुपये से कम खर्च आएगा। इसके लिए ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो महीने के भीतर सभी सड़कों का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आंतरिक गलियों को बेहतर बनाया जाएगा नगर निगम की इस योजना से शहर के ज्यादातर वार्डों की आंतरिक गलियों को बेहतर बनाया जाएगा। लंबे समय से खराब सड़कों के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कें दुरुस्त होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।