अंगूठा और रेटिना मैच नहीं होने पर भी बुजुर्गों को सरकारी राशन मिलेगा, मोबाइल पर ओटीपी बनेगा सहारा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अंगूठे का निशान या रेटिना का मिलान नहीं होने के कारण अब बुजुर्गों को सरकारी राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ई-पास मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी होने पर राशन कार्ड धारकों को मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उन बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें तकनीकी समस्या के कारण कोटेदार की दुकान से खाली हाथ लौटना पड़ता है।

ई-पास मशीन से अंगूठा निशान, रेटिना सत्यापन होता है सरकारी व्यवस्था के तहत पात्र गरीब परिवारों को प्रति यूनिट पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। इसके वितरण में ई-पास मशीन के जरिए अंगूठे का निशान या रेटिना का सत्यापन किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ कई बुजुर्गों के अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हो पाता। वहीं रेटिना के सत्यापन में भी परेशानी आती है।

कार्ड धारक को मोबाइल नंबर देना होगा ऐसी स्थिति में राशन वितरण बाधित होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए अब ओटीपी आधारित सत्यापन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए राशन कार्ड धारक को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा।

मोबाइल नंबर पंजीकृत होने पर सुविधा मिलेगी संबंधित नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को कोटेदार को बताने और उसका सत्यापन होने के बाद राशन मिल सकेगा। एक बार मोबाइल नंबर पंजीकृत होने के बाद उसी नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।