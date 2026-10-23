नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने में नाम कैसे जुड़वाएं? कोटेदार नहीं, आपूर्ति निरीक्षक के पास जमा करें अभिलेख

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नए राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए आवेदकों को दस्तावेज कोटेदारों के पास जमा करने के बजाय सप्लाई इंस्पेक्टर के कार्यालय में देना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभिलेखों की फोटो कापी संबंधित तहसील के आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगा।

राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति कौन करता है? दस्तावेज जमा करने के एक माह में राशन कार्ड या फिर नाम जुड़ जाएगा। राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति आपूर्ति निरीक्षक के स्तर से दी जाती है, जबकि कोटेदार का काम केवल राशन वितरण करना है। लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रयागराज के जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने दी।

नंबर गेम 10.40 लाख राशन कार्ड धारक

41 हजार यूनिट

2172 सरकारी राशन की दुकान

88 हजार अंत्योदय राशन कार्ड धारक

05 किलो प्रति यूनिट राशन मिलता है

22 सप्लाई इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है। राशन कालाबाजारी, सिलिंडरों की जमाखोरी पर नजर जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड बनवाने और उसमें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। बताया कि राशन की कालाबाजारी और घरेलू गैस सिलिंडरों की जमाखोरी करने वालों पर भी विभाग की नजर है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभाग के 22 अधिकारियों को लगाया गया है। ये अधिकारी निगरानी कर रहे हैं, ताकि राशन और गैस सिलिंडर की आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।