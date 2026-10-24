नाथ सम्प्रदाय की तपस्थली बनेगा तीर्थराज प्रयागराज, संगम के पास अरैल क्षेत्र में महासभा बनवा रहा है भव्य आश्रम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धर्म और अध्यात्म की नगरी तीर्थराज प्रयाग हठयोग साधना के प्रमुख केंद्र के रूप में नई पहचान बनाएगा। हठयोग की साधना पद्धति और अलख निरंजन की गूंज गहरी होगी। अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा ने अरैल में विशाल आश्रम बनवा रहा है।

पहले अध्यक्ष महांत दिग्विजयनाथ थे नाथ सम्प्रदाय के संतों का प्रमुख मठ व गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर गोरखपुर में है। अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा के पहले अध्यक्ष महांत दिग्विजयनाथ थे। इनके बाद महांत अवैद्यनाथ अध्यक्ष बने। इनके ब्रह्मलीन होने पर योगी आदित्यनाथ महासभा के अध्यक्ष हुए। मुख्यमंत्री योगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ऋषिकेश और कुरुक्षेत्र में नाथ संप्रदाय के आश्रम हैं।

कुंभ-2031 से पहले आश्रम बनाने का लक्ष्य नाथ सम्प्रदाय के संत भारत के अलावा नेपाल में प्रवास करते हैं। लगभग 25 हजार संत नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। कुंभ-महाकुंभ में तीन से पांच हजार के बीच संत प्रयागराज आते हैं। प्रयाग में उनके रहने का स्थायी भवन नहीं है, उसे देखते हुए अरैल में सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास तीन बीघा चार बिस्वा में आश्रम बन रहा है। कुंभ-2031 से पहले बनाने का लक्ष्य है। आश्रम में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्षनाथ अखाड़ा भवन बनेगा।