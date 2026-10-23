Gold Silver Price Today धनतेरस-दीपावली से पहले चांदी में भारी गिरावट, कानपुर सराफा बाजार में हलचल

जागरण संवाददाता, कानपुर। धनतेरस और दीपावली से ठीक पहले चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट ने सराफा बाजार में खलबली मचा दी है। वायदा बाजार में चांदी 1.93 लाख रुपये प्रति किलो के करीब तक फिसल गई, जबकि कानपुर के नयागंज सराफा बाजार में हाजिर भाव करीब 2.01 लाख रुपये प्रति किलो बना हुआ है।

कीमतों में इस उतार-चढ़ाव से कारोबारी सकते में हैं। नयागंज सराफा बाजार कमेटी के कारोबारी ने कहा कि बुलियन बाजार के लिए शुक्रवार किसी ‘काले शुक्रवार’ से कम नहीं रहा। हालांकि, कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों की मांग हाजिर बाजार को सहारा देगी।



नयागंज सराफा बाजार के कारोबारियों के मुताबिक, एमसीएक्स पर चांदी का भाव गिरकर 1,92,800 रुपये प्रति किलो के निचले स्तर तक पहुंच गया। इसके विपरीत कानपुर के हाजिर बाजार में भाव करीब 2,01,000 रुपये प्रति किलो बना हुआ है। इस तरह दोनों बाजारों के भाव में करीब 8,200 रुपये प्रति किलो का अंतर है।

शुक्रवार को सोने का भाव भी एक दिन में ही दो हजार रुपये प्रति ग्राम तक नीचे आया है। गुरुवार को 147000 रुपये में बिकने वाला शुद्ध सोना शुक्रवार को 145000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा है। कारोबारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान हाजिर बाजार में मांग बनी रहने से यह अंतर और बढ़ सकता है।

चांदी के भाव के गोता लगाने से अब भाव पौने दो लाख और डेढ़ लाख तक पहुंचने की चर्चा होने लगी है। नयागंज सराफा बाजार के रवि गुप्ता ने कहा कि ऐसी अटकलों के बजाय वास्तविक मांग और बाजार की परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। मौजूदा उतार-चढ़ाव के बीच कीमतों की अगली दिशा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।