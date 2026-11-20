जागरण संवाददाता, देहरादून। पत्नी रेखा आर्या के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपित गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं।

देहरादून पुलिस अब उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आरोपित के विरुद्ध उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 44 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और अन्य मामलों की भी पड़ताल कर रही है।

पुलिस के अनुसार, गिरधारी लाल साहू पर अपनी पत्नी रेखा आर्या के फर्जी हस्ताक्षर कर चार कंपनियों के निदेशक पद से उन्हें हटाने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। इस मामले में दस्तावेजों की जांच के साथ ही अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित जालसाजी में किन-किन लोगों की भूमिका रही और इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह अंजाम दिया गया। इस मामले में दून पुलिस ने बीती 06 नवंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरधारी लाल साहू को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया था।

उसके साथ ही उसके भतीजे सतेंद्र राठौर को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों, साक्ष्यों और अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है।



पुलिस जल्द रिमांड पर भी ले सकती है

अब पुलिस आरोपित से विस्तृत पूछताछ के लिए उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की प्रक्रिया में जुटी है। माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान कथित फर्जीवाड़े से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों की तैयारी और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी।