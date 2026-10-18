देहरादून में फ्री होगी हृदय रोग की जांच, लेकिन आपके पास बस एक दिन

जागरण संवाददाता, देहरादून। मानव सेवा, जन कल्याण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देहरादून में विशाल निश्शुल्क हृदय रोग जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर में गुजरात के राजकोट व अहमदाबाद के हृदय रोगों की अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों की जांच व परामर्श प्रदान करेगी।

शनिवार को प्रेस क्लब सभागार में श्री सत्य साईं सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कर्नल योगेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन की ओर से एक नवंबर को रायपुर रोड स्थित साईं ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल में शिविर आयोजित होगा। इसमें हृदय संबंधी बीमारियों से परेशान मरीज, हृदय रोग के लक्षण महसूस करने वाले लोग व इच्छुक नागरिक निश्शुल्क जांच व परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।