बाराबंकी में चार वर्ष से हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं, प्रारंभिक चिकित्सा के अभाव में थम गई पवन के दिल की धड़कन

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी : इलाज के अभाव में रविवार की रात एक और हृदय रोगी पवन की जान चली गई। इससे पहले भी यहां से लीलावती और पप्पू को रेफर कर दिया गया। नेता और अफसरों के नाम के पत्थर दीवारों पर चमक रहे हैं, पर जनता की सांसें उखड़ रहीं और दिल की धड़कनें आए दिन थम रही हैं।

जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विभाग चार वर्ष से चिकित्सक के अभाव में बंद पड़ा है। 2009 में राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत यहां हृदय रोग विभाग में नई आईसीसीयू, टीएमटी और इको-कलर डॉपलर मशीन का लोकार्पण तत्कालीन डीएम के. रवीन्द्र नायक ने किया था, शिलापट्ट आज भी लगा है, पर विभाग में ताला लटका है।

रविवार रात 11 बजे आवास विकास निवासी 50 वर्षीय पवन यादव को सीने में दर्द पर लाया गया। चिकित्सक न होने से लखनऊ भेजा गया, पर परिजन ले जा पाते उससे पहले 12 बजे मौत हो गई। जिंदगी की उम्मीद में आए परिजन शव लेकर लौटे। इससे पहले दोपहर ढाई बजे 45 वर्षीय पप्पू और तीन बजे 62 वर्षीय लीलावती को भी हृदयाघात पर लारी, लखनऊ भेजा गया।