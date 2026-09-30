नीट-यूजी काउंसलिंग फर्जीवाड़ा: उत्तराखंड में 16वीं कार्रवाई, एमबीबीएस की एक और सीट रद

जागरण संवाददाता, देहरादून। नीट-यूजी काउंसलिंग में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस सीट हासिल करने का एक और मामला सामने आया है।

जिला प्रशासन की सत्यापन रिपोर्ट के बाद एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने दून निवासी कुसुम मल को एससी कोटे में श्रीनगर मेडिकल कालेज में आवंटित सीट रद कर दी। इसके साथ ही फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रद की गई एमबीबीएस सीटों की संख्या अब 16 हो गई है।