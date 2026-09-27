एमबीबीएस दाखिला फर्जीवाड़ा: स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के साथ अब ओबीसी प्रमाणपत्र भी फर्जी

जागरण संवाददाता, देहरादून। एमबीबीएस दाखिले में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के नाम पर कथित फर्जीवाड़े की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे गिरोह के काम करने के तरीके की नई परतें सामने आ रही हैं। जांच में अब यह पहलू भी सामने आया है कि आरोपितों ने कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए ओबीसी श्रेणी के प्रमाणपत्र भी फर्जी तैयार किए थे।

इसके जरिए अभ्यर्थियों को ओबीसी और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, दोनों श्रेणियों का लाभ दिलाने की कोशिश किए जाने की आशंका है। एसआइटी की जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, गिरोह अभ्यर्थियों की तलाश से लेकर उनके लिए विभिन्न श्रेणियों के प्रमाणपत्र तैयार कराने और दाखिले की प्रक्रिया में मदद करने तक काम कर रहा था। पहले स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी सामने आई थी। अब ओबीसी प्रमाणपत्रों का मामला सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है।