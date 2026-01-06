ड्रोन बना जीवनरक्षक, 30 मिनट में एम्स ऋषिकेश से 50 KM दूर पहाड़ पर पहुंचाई ढाई किलो दवा

दीपक सेमवाल, जागरण ऋषिकेश (देहरादून): अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश ने एक बार फिर दुर्गम क्षेत्रों तक ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाने में सफलता पाई है। ढाई किलो वजन की दवा लेकर ड्रोन ने मंगलवार को 50 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा किया।

इस बार ड्रोन ने क्षय रोग (टीबी) रोग से लड़ने वाली दवाओं के साथ ही एंटीबायोटिक व अन्य दवाइयां से टिहरी तक पहुंचाई। दुर्गम क्षेत्रों तक जरूरतमंदों के लिए दवा पहुंचाने की पहल के बीच नये वर्ष में एम्स का यह पहला प्रयास है। तीन वर्ष में एम्स का ड्रोन अलग-अलग क्षेत्रों करीब 10 उड़ान भर चुका है। एम्स प्रशासन इससे उत्साहित है। जल्द ही राज्य के अन्य इलाकों को भी इस सेवा से जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है।

राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गंभीर मरीजों के उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश की ड्रोन मेडिकल सेवा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इस दौरान संस्थान की ओर से टिहरी, चंबा, हिंडोलाखाल, जुड्डा नीलकंठ, कोटद्वार और हरिद्वार स्थित रोशनाबाद सहित अन्य स्थानों तक ड्रोन सेवा के माध्यम से दवाइयां पहुंचाई गईं।

तकनीक आधारित इस सेवा के ड्रोन ने मंगलवार को दोपहर 12:20 बजे एम्स के हेलीपैड से टिहरी के लिए उड़ान भरी। ड्रोन दोपहर 12:50 बजे बौराड़ी स्थित टिहरी के नगर निगम सभागार प्रांगण में पहुंचा। वापसी में ड्रोन से टिहरी से दोपहर 1:25 बजे रवाना हुआ और 1: 55 बजे एम्स हेलीपैड में उतरा। इन दवाइयों को बौराड़ी में स्थित जिला चिकित्सालय में रखवाया गया है।