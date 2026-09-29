दून विश्वविद्यालय छात्र परिषद चुनाव: प्रज्वल भट्ट अध्यक्ष और वैभव बर्थवाल सचिव निर्वाचित

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून विश्वविद्यालय छात्र परिषद के चुनाव में प्रज्वल भट्ट अध्यक्ष और वैभव बर्थवाल सचिव निर्वाचित हुए। मंगलवार को विभिन्न स्कूलों और सोसाइटी से निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों ने मतदान किया।

मतदान के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एचसी पुरोहित और अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने परिणाम घोषित किए। इसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। चुनाव में आकृति नौटियाल उपाध्यक्ष, मौली भट्ट संयुक्त सचिव और निखिल बिनवाल कोषाध्यक्ष चुने गए।