दून अस्पताल में दवाओं का कंप्यूटरीकृत प्रबंधन, एक्सपायरी से पहले मिलेगा अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल में अब दवाओं के स्टाक की जानकारी रजिस्टर और अनुमान के भरोसे नहीं रहेगी। अस्पताल की मेडिसिन फार्मेसी को कंप्यूटरीकृत करने की तैयारी शुरू हो रही है।

नई व्यवस्था में किस दवा की कितनी मात्रा उपलब्ध है, किस विभाग को कितनी जरूरत है और कौन सी दवा एक्सपायर होने वाली है, इसकी जानकारी हर समय आनलाइन उपलब्ध रहेगी। स्टाक खत्म होने से पहले ही अलर्ट मिलने से समय पर दवा का आर्डर और आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

चिकित्सा शिक्षा निदेशक डा. आशुतोष सयाना के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। निदेशक के निरीक्षण में दवाओं के प्रबंधन से जुड़ी कुछ कमियां सामने आई थीं। वर्तमान व्यवस्था में कई बार दवाओं का पूरा रिकार्ड व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह पता लगाने में परेशानी होती है कि किस दवा की कितनी मात्रा बची है और किस विभाग में उसकी कितनी जरूरत है।

नई व्यवस्था में मेडिसिन फार्मेसी में उपलब्ध प्रत्येक दवा का स्टाक दर्ज रहेगा। अधिकारी एक नजर में देख सकेंगे कि कौन सी दवा पर्याप्त मात्रा में है और किन दवाओं का आर्डर किया जाना है। किसी दवा की एक्सपायरी नजदीक होने पर भी पहले से जानकारी मिल जाएगी। इससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी और दवाओं के एक्सपायर होने की स्थिति को भी कम किया जा सकेगा।