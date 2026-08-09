दून मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में दो गुटों में मारपीट, बेल्ट से पीटा और की गाली-गलौज

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल की इमरजेंसी में शनिवार देर रात दो पक्षों के विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि 15-20 लोग इमरजेंसी में घुस आए और एक पक्ष के लोगों को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया।

धक्का-मुक्की और गाली-गलौज के बीच बीच-बचाव करने पहुंचे इएमओ और सुरक्षाकर्मियों से भी अभद्रता की गई। हंगामे के कारण इमरजेंसी में अफरातफरी मच गई और मरीज व तीमारदार घबरा गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया।

अस्पताल के बाहर हुआ था विवाद घटना शनिवार रात करीब एक बजकर 20 मिनट की है। जानकारी के अनुसार बाहर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी। इसके बाद एक पक्ष के लोग मेडिकल कराने के लिए दून अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचे। कुछ देर बाद दूसरे पक्ष के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए।

दोनों पक्षों के बीच फिर कहासुनी हुई तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें शांत कराया। लेकिन, कुछ देर बाद 15-20 लोग दोबारा इमरजेंसी में पहुंचे और मेडिकल कराने आए पक्ष के लोगों से मारपीट करने लगे इस दौरान बेल्ट निकालकर पीटा गया और धक्का-मुक्की की गई।

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इएमओ और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनसे भी गाली-गलौज और अभद्रता की गई। आरोप है कि युवकों ने सुरक्षाकर्मियों को बाहर जाने तक की धमकी दी। हंगामे के दौरान इमरजेंसी में रखी फाइलें भी फेंक दी गईं। घटना के दौरान एक व्यक्ति के खुद को अधिवक्ता बताते हुए मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को धमकाने की बात भी सामने आई है।

आरोप है इस मामले में हस्तक्षेप करने पर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। वहीं, घटना के बाद अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों में रोष है। उनका कहना है कि पहले भी महिला सुरक्षाकर्मी के साथ तीमारदार की ओर से मारपीट की घटना हो चुकी है।