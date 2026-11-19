जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। वॉशिंग के लिए जाने के दौरान योगनगरी रेलवे स्टेशन पर दून एक्सप्रेस ट्रेन की तीन बोगियां पटरी से उतर गईं। अचानक हुई घटना के बाद रेल अधिकारियों में हलचल मच गई। बोगियों को वापस ट्रैक पर चढ़ाया गया।

बुधवार को दून एक्सप्रेस तय समय के अनुसार सुबह सात बजे योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर पहुंची। हावड़ा से पहुंची ट्रेन से यात्री स्टेशन पर उतर चुके थे। इसके बाद सुबह 11 बजे ट्रेन स्टेशन से शंटिंग यार्ड के लिए गई और फिर वॉशिंग लाइन की ओर जा रही थी।