भाजपा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, मुख्यमंत्री धामी सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड से राज्यसभा की रिक्त होने जा रही सीट के चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत मंत्री, विधायक भी मौजूद रहे।

आर्य के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी हर वर्ग का ख्याल रखती है और इस बार राज्यसभा उम्मीदवार में भी यही देखने को मिला है।