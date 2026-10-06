भाजपा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, मुख्यमंत्री धामी सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद
उत्तराखंड से राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर ...और पढ़ें
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दिनेश आर्य ने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया।
मुख्यमंत्री धामी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
सीएम धामी ने कांग्रेस की जातिवादी राजनीति पर हमला बोला।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड से राज्यसभा की रिक्त होने जा रही सीट के चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत मंत्री, विधायक भी मौजूद रहे।
आर्य के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी हर वर्ग का ख्याल रखती है और इस बार राज्यसभा उम्मीदवार में भी यही देखने को मिला है।
साथ ही कांग्रेस की जातिवादी राजनीति पर भी सीएम धामी ने हमला बोला। उधर, निर्वाचन अधिकारी हेम पंत ने बताया कि नामांकन की प्रकिया के आखिर दिन अभी तक तीन नामांकन पत्रों की ब्रिकी हुई है। इनमे से केवल भाजपा उम्मीदवार ने ही नामांकन कराया है।