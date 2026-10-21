किंग कोबरा और नाग में क्या है अंतर... कैसे हो इनकी पहचान? वन विभाग के टोल फ्री नंबर पर करें कॉल

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। उत्तराखंड का नैनीताल जिला सैलानियों के साथ ही सबसे जहरीले माने जाने वाले किंग कोबरा (ओफियोफेगस हन्ना) की भी पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। 2015 से 2020 के बीच प्रदेश के नैनीताल वन प्रभाग में सर्वाधिक 83 बार, देहरादून में 32, पौड़ी में 12, उत्तरकाशी में तीन व हरिद्वार में दो बार यह रिपोर्ट किया गया था।

उत्तराखंड में पाए जाने वाला किंग कोबरा 10 से 12 फीट लंबा पाया गया है। किग कोबरा (ओफियोफेगस हन्ना) और आम नागों (नाजा नाजा) में सबसे बड़ा अंतर उनकी प्रजाति, आकार और खानपान का होता है। आइए जानते हैं किग कोबरा और आम नागों में क्या अंतर है।