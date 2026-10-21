पश्चिमी हिमालय में किंग कोबरा का गढ़ बना नैनीताल, 2300 मीटर की ऊंचाई पर बना रहा पनाहगाह

ललित मोहन बेलवाल। हल्द्वानी। उत्तराखंड का नैनीताल जिला किंग कोबरा के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बनकर उभरा है। परंपरागत रूप से पश्चिमी घाट (उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक) में किंग कोबरा बहुतायत में हैं, लेकिन पश्चिम हिमालय में सबसे पहले नैनीताल के भवाली में साल 2006 में ही मिला था।

वर्ष 2012 में समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तेश्वर (नैनीताल) में मिले किंग कोबरा के घोंसले को दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर मौजूदगी का रिकार्ड माना गया। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र ने 2021 में किंग कोबरा पर शोध शुरू करवाया। इसमें 2015 से 2020 के बीच प्रदेश में किंग कोबरा की मौजूदगी वाले जिलों के डाटा को आधार बनाया गया।

सामने एक चौंकाने वाले तथ्य इसके तहत नैनीताल वन प्रभाग में सर्वाधिक 83 बार, देहरादून में 32, पौड़ी में 12, उत्तरकाशी में तीन व हरिद्वार में दो बार यह रिपोर्ट किया गया था। सर्वाधिक मौजूदगी से अध्ययन नैनीताल पर केंद्रित रहा। इस दौरान सांपों के इस बादशाह के बारे में कई तथ्य सामने आए।