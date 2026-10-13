देहरादून के विकास नगर में धर्मावाला चौक पर बेकाबू ट्रक साइबर कैफे में घुसा, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, विकास नगर (देहरादून)। देहरादून-पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर धर्मावाला चौक में मंगलवार सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर साइबर कैफे की दुकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे के दौरान दुकान में मौजूद जितेश को मामूली चोटें आईं। वहीं, ट्रक चालक सुरक्षित रहा। हादसे की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

जानकारी के अनुसार, हरियाणा नंबर का ट्रक (एचआर 61 एफ 6060) सहारनपुर की ओर से आ रहा था। धर्मावाला चौक पर पहुंचने के दौरान चालक आसिफ ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सड़क किनारे स्थित साइबर कैफे की दुकान में जा घुसा।