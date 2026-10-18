उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश का नया कीर्तिमान, धामी सरकार ने कांग्रेस शासन से चार गुना अधिक निवेश किया

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही रस्साकसी में सरकारी आंकड़े निवेश की असली तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसदीय जवाब में बताया था कि औद्योगिक पैकेज के तहत उत्तराखंड में वर्ष 2004 से 2014 तक 24,460.20 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश किया गया।

इस पैकेज का बाद में वर्ष 2017 तक विस्तार किया गया था। वहीं, धामी सरकार के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग प्रदेश में की जा चुकी है।



3.57 लाख करोड़ के एमओयू