चुनावी वर्ष में गैरसैंण से पहाड़ के चहुंमुखी विकास का संदेश देगी धामी सरकार, तीन दिन चलेगा विधानसभा सत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के आलोक में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर सियासी विमर्श के केंद्र में रहने वाली है। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र 26 से 28 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है।

यद्यपि, सत्र को लेकर कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है, लेकिन माना जा रहा है कि गैरसैंण में सत्र के आयोजन से सरकार इस चुनावी साल में पहाड़ के चहुंमुखी विकास, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और विकेंद्रीकृत शासन का संदेश देने का प्रयास करेगी।