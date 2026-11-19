अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। दिल्ली से उत्तराखंड काे जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड रेल परियोजना के विस्तार में अब रूट चयन पर मंथन शुरू हो गया है। मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए मुजफ्फरनगर या सहारनपुर के विकल्पों पर मंथन हो रहा है।

दोनों मार्गों की भौगोलिक स्थिति, तकनीकी व्यवहार्यता और कनेक्टिविटी को देखते हुए अलाइनमेंट तय होगा। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूकेएमआरसी) पहले ही इसका अध्ययन करा चुका है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सौंप दी गई है। अब ऋषिकेश तक रैपिड रेल के विस्तार में इस अध्ययन को आधार बनाया जा रहा है। हालांकि, कारिडोर किस मार्ग से गुजरेगा, इसका निर्णय डीपीआर व तकनीकी अध्ययन के बाद ही होगा।

दोनों रूट के अपने लाभ मुजफ्फरनगर के रास्ते कॉरिडोर बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को सीधे नमो भारत नेटवर्क से जोड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं सहारनपुर के रास्ते अलाइनमेंट बनने पर दूसरे बड़े क्षेत्र को उत्तराखंड से तेज रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। सहारनपुर वाला रूट अपेक्षाकृत 40 किमी. कम लंबा होगा।

दिल्ली से ऋषिकेश का सफर तीन घंटे में दिल्ली से ऋषिकेश तक नमो भारत कॉरिडोर नेटवर्क लगभग 232 किलोमीटर लंबा होगा। ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली से हरिद्वार का सफर करीब ढाई घंटे और ऋषिकेश का सफर लगभग तीन घंटे में पूरा हो सकेगा।