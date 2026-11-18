जागरण संवाददाता, देहरादून। बुधवार को दून में परेड ग्राउंड के चारों ओर भीषण जान लगा रहा। कई घंटे तक वाहन रेंग रेंगकर निकलते नज़र आए। परेड ग्राउंड के पास हर सड़क पर वाहनों की लंबी क़तार लगी रही। इससे वाहन चालको को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बुधवार दोपहर के समय परेड ग्राउंड और उसके चारों ओर की सड़क वाहनो से पैक रही। सर्वे चौक, प्रेस क्लब, गांधी पार्क, लैंसडाउन चौक समेत तमाम जगह भीषण जाम रहा। हाल ये रहा कि 100 मीटर दूर जाने के लिए भी वाहन चालको को 20 से 30 मिनट का इंतजार करना पड़ा।

जाम खुलवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात सचिवालय के बाहर प्रदर्शन के चलते भी जाम की स्थिति रही। वही, सड़को पर वाहनों का भी काफ़ी दबाव दिखा। जाम खुलवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात भी नज़र आए, लेकिन कोई लाभ नहीं दिखा।

चार पहिया से लेकर दो पहिया वाहन तक घंटों जाम में फंसे रहे। कई जगह पुलिस ने बेरीकेंडिंग कर वाहनो को दूसरी ओर से भी निकाला। वही, रेंजर्स ग्राउंड के बाहर और उसके आसपास, नगर निगम के बाहर भी वाहनो की लंबी क़तार रही।