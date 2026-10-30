दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: वायाडक्ट के नीचे से खिसकी मिट्टी, दो जगह बैठी सड़क... आई दरार

वत्सल गुप्ता, देहरादून। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मां डाट काली मंदिर जाने के लिए बनाए गए वायाडक्ट के नीचे से मिट्टी खिसक गई।इसके कारण वायाडक्ट की सड़क भी दो जगह से बैठ गई। एक जगह सड़क में दरार भी आई है।

इस खामी समेत अन्य काम के चलते वायाडक्ट को वाहनों के संचालन के लिए फिलहाल बंद भी रखा गया है। वहीं, सड़क में दिक्कत नजर आते ही एनएचएआइ ने आनन-फानन में मरम्मत का काम शुरू करा दिया।

दो स्थानों पर बैठ गई सड़क मुख्य जगह से

देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे के अन्य हिस्सों में खामी के बाद अब एलिवेटेड रोड पर बने वायाडक्ट में भी खामी सामने आई है। एलिवेटेड रोड से मां डाट काली मंदिर जाने के लिए बनाए गए इस खास वायाडक्ट में कुछ दिन पहले ही नीचे से मिट्टी खिसक गई। इसके चलते वायाडक्ट की सड़क मुख्य जगह से दो स्थानों पर बैठ गई।

वायाडक्ट पर टर्न पर ही दोनों जगह से सड़क में दिक्कत आई है। इसके कारण एक जगह दरार भी सड़क पर आ गई। ये देखते ही एनएचएआइ के अधिकारियों ने तुरंत कंक्रीट डालकर मरम्मत का काम शुरू करा दिया। सड़क बैठने के बाद अभी अधिकारी खास बिटुमिनस कंक्रीट (सड़क की उपरी परत) डालने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, बिटुमिनस कंक्रीट का इस्तेमाल भारी वाहनों सड़कों पर होता है। ये सड़क पर पानी को भी नीचे की परतों तक जाने से रोकता है।